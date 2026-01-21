На Тернопільщині кіберполіцейські викрили державного реєстратора, який незаконно переоформив 700 земельних ділянок. Йдеться про право оренди цієї землі. Правоохоронці встановили, що до махінацій із ділянками причетний 42-річний мешканець Чортківського району, повідомили в поліції Тернопільщини у середу, 21 січня.

Як встановили правоохоронці, ці земельні ділянки розташовані в Чортківському районі. Здебільшого їхнє призначення – для сільськогосподарського використання. Земля перебувала в оренді одного із місцевих агропідприємств.

«Однак держреєстратор вніс неправдиві дані в автоматизовану систему Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме провів державну реєстрацію змін щодо оренди майже 700 земельних ділянок сільськогосподарського призначення. У результаті цього було незаконно змінено дані щодо власника прав оренди», – повідомили в поліції Тернопільщини.



Слідчі поліції повідомили 42-річному держреєстратору про підозру за ч. 1 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до двох років виправних робіт.