Державний реєстратор незаконно переоформив 700 земельних ділянок на Тернопільщині
Він вніс зміни щодо прав оренди цих земель
На Тернопільщині кіберполіцейські викрили державного реєстратора, який незаконно переоформив 700 земельних ділянок. Йдеться про право оренди цієї землі. Правоохоронці встановили, що до махінацій із ділянками причетний 42-річний мешканець Чортківського району, повідомили в поліції Тернопільщини у середу, 21 січня.
Як встановили правоохоронці, ці земельні ділянки розташовані в Чортківському районі. Здебільшого їхнє призначення – для сільськогосподарського використання. Земля перебувала в оренді одного із місцевих агропідприємств.
«Однак держреєстратор вніс неправдиві дані в автоматизовану систему Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме провів державну реєстрацію змін щодо оренди майже 700 земельних ділянок сільськогосподарського призначення. У результаті цього було незаконно змінено дані щодо власника прав оренди», – повідомили в поліції Тернопільщини.
Слідчі поліції повідомили 42-річному держреєстратору про підозру за ч. 1 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до двох років виправних робіт.