Йдеться про ставки неподалік Зборова

На Тернопільщині міська рада Зборова зареєструвала в комунальну власність 14 га ставків, річки та дамби, а потім змінила цільове призначення цієї землі. Протиправну зміну виявили прокурори Тернопільщини і подали позов до суду, щоб повернути цю територію в державну власність. Господарський суд задовольнив позов прокуратури.

Під час розслідування прокурори Бережанської окружної прокуратури встановили, що міська рада Зборова всупереч закону зареєструвала за собою дві земельні ділянки водного фонду. На цих землях розташовані гідротехнічні споруди, а саме дамби, повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Також правоохоронці з’ясували, що влада Зборова не лише зареєструвала землю як комунальну, але й змінила її цільове призначення – із водного фонду – на для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Вартість цих двох ділянок площею 14, 37 га складає понад 300 тис. грн.

У господарському суді Тернопільщини під час засідання прокурор довів, що вказані земельні ділянки не можуть належати міській владі, оскільки на них розташовані державні гідроспоруди. Тому землю слід повернути державі.

Суд прийняв рішення про повернення ділянок у державну форму власності, а саме скасував їх державну реєстрацію у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав.