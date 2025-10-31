Підводні мисливці встигли зловити 10 рибин

У Тернополі під час вечірнього патрулювання бійці Нацгвардії затримали на Тернопільському ставі двох чоловіків, які займалися дайвінгом і підводним полюванням. Чоловіки встигли зловити 10 рибин. Їм загрожує штраф або ж обмеження волі на три роки.



Правоохоронці Нацгвардії постійно патрулюють берег ставу та веслувальний канал біля спорткомплексу «Водна арена». Близько 19:30 30 жовтня вони помітили на двох чоловіків, повідомили в поліції Тернопільщини у п’ятницю, 31 жовтня.

Чоловіки на гарпун зловили 10 рибин

Чоловіки були одягнуті у водолазні костюми і мали спорядження для підводного дайвінгу. Порушниками виявилися жителі Тернополя віком 33 та 38 років. Бійці Нацгвардії на місце викликали слідчу групу та представників екологічної інспекції, аби вони задокументували правопорушення.

У чоловіків знайшли рушницю-гарпун

За інформацією правоохоронців, чоловіки полювали під водою з гарпунною рушницею. Поліцейські вилучили десять рибин, серед яких – судак, щука та окунь, спеціальну екіпіровку для дайвінгу й знаряддя для лову – рушницю-гарпун.

Чоловікам загрожує до 51 тис. грн штрафу або ж тюремний термін

Спеціалісти екологічної інспекції визначають суму збитків, завданих довкіллю. Також вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження відповідно до ч. 1 ст. 249 КК України (незаконне зайняття рибним промислом). Порушникам загрожує до 51 тис. грн штрафу або ж обмеження волі до трьох років.