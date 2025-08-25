Тисячі рибин загинули в річці Плоска у Хмельницькому через витік хімічних речовин

У Хмельницькому в річці Плоска масово загинула риба. У міськраді ймовірною причиною екологічного інциденту назвали витік хімічних речовин із території одного з промислових підприємств. Поки експерти перевіряють проби води, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Заступник голови Хмельницької міськради Микола Ваврищук повідомив 25 серпня на своїй фейсбук-сторінці, що масову загибель риби у річці Плоска виявили 22 серпня. Після обстеження водойми екологи зʼясували потенційне джерело забруднення – витік хімічних речовин із території промислового підприємства. Проте назви підприємства посадовець не уточнив.

За інформацією представника ГО «Річки Хмельниччини» Павла Везденецького, йдеться про ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство “2К”» (ТМ «Гранд Імпорт»), що займається виготовленням пральних порошків. Вода у місці викиду має характерний запах і синє забарвлення.

«Результати аналізів води інспекція очікує протягом найближчих 2-3 днів. Паралельно слідчі Хмельницького районного управління поліції працюють над збором інформації та доказів», – зауважив заступник міського голови Микола Ваврищук.

Окружна прокуратура Хмельницького розпочала досудове розслідування за фактами порушення правил охорони вод (ч. 1 ст. 242 КК України). Підприємству загрожує штраф за заподіяні збитки, який може сягати кількох мільйонів гривень.

Окрім того, комунальні служби зібрали загиблу рибу та передали на утилізацію. Відомо, що йдеться про тисячі рибин, проте точну кількість ще встановлюють.

Додамо, що у березні 2019 року в колишньому приміщенні торгівельного центру «Європа» в Хмельницькому відбулося урочисте відкриття підприємства з виготовлення побутової хімії. Сума залучених інвестицій становила 85 млн грн. Відтоді там виготовляють порошки на безфосфатній основі, косметичні засоби на природних компонентах, зокрема, гелі для прання, рідке мило, засоби для видалення жиру і плям тощо.