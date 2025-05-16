Згідно з вироком суд конфіксував печі в дохід держави

Мешканець Хмельниччини отримав вирок за нелегальне виробництво деревного вугілля. Чоловік на двох орендованих ділянках городу облаштував чотири піролізні печі. Деревину для виробництва вугілля брав у сусідніх лісах. Обвинуваченого суд оштрафував за завдану шкоду довкіллю, за вирубані дерева та присудив два роки пробаційного нагляду.

64-річний житель міста Полонне Юрій Сологуб на двох земельних ділянках площею 1,4 га сільськогосподарського призначення встановив чотири піролізних печі. Зробив це чоловік без будь-яких дозволів від департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької ОВА.

«Надалі у 2019-2025 роках обвинувачений здійснював виробництво деревного вугілля, фактично використовуючи ділянки як категорію земель “для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості”. Недотримання обвинуваченим спеціальних правил поводження із відходами виробництва та неконтрольоване потрапляння їх на поверхню ґрунту, призвело до забруднення частин земельних ділянок нафтопродуктами, та органічними речовинами», – йдеться у вироку Полонного районного суду від 1 травня.

За підрахунками судової експертизи, загальний розмір шкоди навколишньому середовищу становить 1847 грн. Окрім того, правоохоронці зафіксували, як в лютому 2025 року Юрій Сологуб в лісі неподалік ділянок вирубував дерева, які потім перевіз до піролізних печей, повідомили в прокуратурі Хмельниччини в п’ятницю, 16 травня. Шкода від вирубки двох дерев становить понад 32 тис. грн.

В суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Зазначив, що суму за завдану шкоду він вже перерахував на рахунки громади. Суддя Полонського районного суду визнав його винним і призначив два роки пробаційного нагляду. Згідно з ним житель Хмельниччини повинен періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання або роботи, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; та виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою. Також суд конфіскував в дохід держави чотири піролізні печі.