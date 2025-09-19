Екоінспектори встановлюють скільки саме загинули риби

На Тернопільщині поліція спільно з обласною екоінспекцією розслідують масову загибель риби в річці Стрипі. Невідомі перекрили дамбу і через це рівень води різко впав, що призвело до мору риби. Якщо підтвердять факт порушення правил охорони вод, винним загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Чимало мертвої риби на березі річки Стрипа в селі Медова Козівської громади помітили поліцейські під час профілактичного відпрацювання в громаді 18 вересня. До з’ясування обставин залучили спеціалістів з Державної екологічної інспекції та рибоохоронного патруля, повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 19 вересня.

Як з’ясувалося, невідомі люди перекрили шлюзи дамби на річці, через що різко знизився рівень води. Екоінспектори та працівники рибоохоронного патруля встановлюють, скільки саме особин риби загинуло та які це види. Від цього також залежить, скільки збитків шкоди довкіллю буде нараховано. Поліцейські також розшукують людей, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

За фактом мору риби слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 242 КК України (порушення правил охорони вод, якщо це спричинило масову загибель об’єктів тваринного і рослинного світу). Винним загрожує до п’яти років позбавлення волі.