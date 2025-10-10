Це закинута колишня адміністративна будівля

На Тернопільщині у власність однієї з громад передали адміністративну будівлю, вартість якої понад 200 млн грн. Про це повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі в п’ятницю, 10 жовтня. Йдеться про споруду, яка розташована на території Білецької громади, що поруч із Тернополем.

У прокуратурі зазначали, що Тернопільський міськрайонний суд задоволив позов щодо передачі в комунальну власність громади безхазяйного нерухомого майна.

«Прокурори з'ясували, що у селі Біла Тернопільського району є безхазяйне нерухоме майно. Це адміністративна будівля з приміщеннями площею 8 680 м2 і вартістю майже 209 млн грн. Будівлю сільська рада взяла на облік, проте її дотепер не передавали у власність громади», – йдеться у повідомленні.

Після переходу будівлі у комунальну власність громада матиме можливість здійснювати належне управління цим майном, зазначили в прокуратурі.