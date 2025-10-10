Загальна площа дитсадка майже 800 м. кв.

У Тернополі 10 жовтня відкрили новий дитячий садочок-ясла, який розрахований на 40 дітей. Дошкільний заклад розташований на вул. Микулинецькій, 116 у мікрорайоні «Газопровід». Тут вже є один дитячий садок, але місць у ньому замало, оскільки житловий масив розбудовується, повідомили в Тернопільській міській раді.

Ремонт дошкільного закладу розпочали навесні 2024 року. Приміщення під дитячий садок було передбачено як прибудова до багатоквартирного будинку. Тендер на капітальній зовнішній і внутрішній ремонт виграло ТОВ «Будівельна компанія Тернобудсервіс». Запланована вартість робіт склада майже 11 млн грн.

За даними міськради Тернополя, загальна площа дитсадка – 787,7 м2. Приміщення зроблені, відповідно до сучасних вимог МОН. У садку є просторі дитячі кімнати, санвузли, кухня, медичний кабінет, актовий та спортивний зали. Окрім цього, у закладі передбачене укриття для безпеки дітей та персоналу.

Згідно з тендерною документацією, за 11 млн грн підрядник мав виконати облаштування внутрішніх дверних блоків, опорядження стін, стель та підлог з покриттям, влаштувати укриття, встановлення системи опалення та вентиляції, водопостачання та водовідведення, провести електротехнічні роботи та пожежну сигналізацію. Також за ці кошти мали облаштувати пандус та закупити меблі й обладнання для усіх приміщень дитячого садка.

Згідно з YouControl, засновниками і власниками ТОВ «БК ТБС» є двоє тернополян – Володимир Кіцану та Володимир Черкас. Статутний капітал становить 1000 гривень. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель. За інформацією тернопільського видання «Politerno», фірма «БК ТБС» є однією з небагатьох, яка виграє тендери на проведення будівельних робіт в Тернопільській громаді. За 2023 рік вона отримала понад 60 млн грн з місцевого бюджету. За 2022 рік – понад 32 млн грн. У 2024 році аукціон на проведення ремонту дитсадка – перший тендер, який виграло ТОВ «БК ТБС».

За даними «Наші Гроші», кілька років тому Володимир Кіцану пробував себе у політиці та навіть був членом правління обласної організації нині забороненої партії «Блок Володимира Сальдо».