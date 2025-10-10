Серед іншого в лікарні закупили нові ліжка для маленьких пацієнтів

У Тернопільському міському інфекційному дитячому відділенні провели капітальний ремонт даху та оновили палати. Вартість ремонту становила майже 3,5 млн грн. Роботи стартували навесні 2025 року. Ремонт проводила місцева тернопільська фірма «Тернобуд».

Про завершення ремонтних робіт дитячого інфекційного відділення, яка входить до складу Тернопільської міської комунальної лікарні №2 повідомили в Тернопільській міській раді в п’ятницю, 10 жовтня. «Ремонт розпочався з капітального ремонту даху. Надалі проведено оновлення внутрішніх приміщень інфекційного відділення – палат і коридорів. Окрім цього, встановлено нові вікна та двері, оновлено медичні ліжка», – йдеться у повідомленні.

Дитяча інфекційна лікарня входить до складу Тернопільської міської комунальної лікарні №2

Тендер на проведення капітального ремонту інфекційного відділення оголосили на сайті Prozorro 25 квітня 2025 року. Початкову вартість заявили на рівні 4 млн 70 тис. грн. Участь у тендері взяла лише одна компанія – це приватне підприємство «Тернобуд». Фірма запропонувала провести ремонт за 4 млн 50 тис. грн. Однак після того, як були виконані всі роботи, то з’ясувалося, що на ремонті вдалося зекономити майже 500 тис. грн. Тож міська рада перерахувала майже 3,5 млн грн за проведені роботи.

За даними YouControl, фірма «Тернобуд» займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. Розмір статутного капіталу складає 10 тис. грн. Належить підприємство, яке зареєстроване 25 років тому, тернополянину Володимиру Безушку.

Додамо, що за даними міськради Тернополя, у палатах інфекційного відділення також змонтували телевізори за сприяння благодійної організації «Синьо-жовтий хрест». У межах партнерської співпраці з Литовською Республікою вдалося придбати сучасний УЗД-апарат експертного класу. Окрім того, за підтримки благодійників, проведено ремонт сходових кліток та під’їзних шляхів до відділення.