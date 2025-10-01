Обласний кардіоцентр в Рівному отримає 10 млн грн з держбюджету

Експертна комісія міністерства розвитку громад і територій погодила фінансування коштом Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) двох проєктів у Рівненській області. Йдеться про капітальні ремонти кардіологічного корпусу обласної клінічної лікарні та протирадіаційного укриття в ліцеї на Сарненщині. Загальний обсяг грошей, які виділять на ці два об’єкти, становить 20,82 млн грн.

Перший проєкт, що пройшов конкурсний відбір комісії, – це капітальний ремонт кардіологічного корпусу Рівненської обласної клінічної лікарні з заходами енергозбереження. Як вказано в його профілі в системі Dream, загальна вартість реконструкції п’ятиповерхової будівлі кардіології становить 99,5 млн грн.

Ремонтні роботи там почалися два роки тому. Їх проводить місцеве приватне підприємство «Вестінвестбуд» рівненського бізнесмена Юрія Фіалки, яке раніше виграло тендер на Prozorro на капремонт від обласної адміністрації. За даними рівненських медіа, ця компанія та інші фірми цього підприємця – тендерні чемпіони на Рівненщині, вони виграли левову частку торгів на ремонти комунальних об’єктів протягом останніх 10 років.

Другий проєкт, що отримає гроші від ДФРР, – капітальний ремонт протирадіаційного укриття у Люхчанському ліцеї Сарненської громади. Його приблизна вартість становить 19,3 млн грн, йдеться на порталі Dream.

Ремонтні роботи у ліцеї проводить ТзОВ «Західметал», яке стало переможцем тендеру у 2023 році. Власник компанії – Олег Жошко, який раніше був депутатом Сарненської райради. За даними сайту «Наші гроші», «Західметал» є одним з досвідчених учасників публічних закупівель в регіоні. Упродовж 2016-2022 років на Prozorro фірма встигла підписати 90 договорів на понад 430 млн грн.

«Кардіологічний корпус обласної лікарні наразі готовий на 69%, а протирадіаційне укриття в ліцеї – на 57%», – йдеться в коментарі голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, який процитувала пресслужба. За його словами, на кожен об’єкт з державного бюджету скерують по 10 млн грн, додатково до робіт долучаться місцеві бюджети.

Як повідомляв ZAXID.NET, цьогоріч в державному бюджеті передбачено 1 млрд грн на проєкти, які фінансуватимуть коштом ДФРР. Із цієї суми половину скерують для прифронтових регіонів, 30% – для центральних областей та 20% – для західних. Загалом на розгляд комісії міністерства надійшли заявки на 201 проєкт.

Згідно з умовами, вартість одного проєкту не має перевищувати 50 млн грн та всі вони мають бути завершені до кінця 2025 року.