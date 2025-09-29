Ліцей у Самборі отримає 27 млн грн на укриття

Експертна комісія міністерства розвитку громад та територій розподілила 78,2 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) для Львівщини. Ці кошти скерують на проєкти, що пройшли конкурсний відбір. Це ремонти шкіл, лікарень, каналізаційних систем тощо у громадах області.

Як йдеться в повідомленні економічного департаменту Львівської обласної військової адміністрації, Львівщина отримала найбільше фінансування від ДФРР на власні проєкти з-поміж інших областей центрального і західного регіону країни – 78,2 млн грн.

Бізнес не стоїть на місці та навіть в умовах війни модернізується. Так, девелопери у Львові все частіше мають чітку концепцію – від вигляду будинку до формату спільноти. Яскравий приклад – нові комплекси Big Ben, Hyde Park, Harry та Father від системного девелопера РІЕЛ, які відповідають на ключові запити міського життя.

Після схвалення комісією, кошти від держави отримають сім проєктів у Львівському, Самбірському та Шептицькому районах:

Капітальний ремонт їдальні школи в Дідилові (Новояричівська громада) – 12 млн грн;

Нове будівництво захисної споруди ліцею «Лідер» в Самборі (Самбірська громада) – 27 млн грн;

Капітальний ремонт укриття у Новокалинівському ліцеї (Новокалинівська громада) – 17 млн грн;

Реконструкція з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі КНП «Добротвірська міська лікарня» (Добротвірська громада) – 5 млн грн;

Реконструкція скидного колектора очищених стічних вод в Добрячині (Шептицька громада) – 7 млн грн;

Капітальний ремонт із проведенням енергозберігаючих заходів у Вільшаницькій гімназії (Ралівська громада) – 3 млн грн;

Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Ралівського опорного закладу загальної середньої освіти (Ралівська громада) – 8 млн грн.

«Пріоритет при відборі надавався проєктам, з потребою у фінансуванні за кошти ДФРР обсягом до 50 млн гривень, по яких завершено тендерні процедури, укладені договори підряду та реалізацію яких буде завершено у 2025 році», – йдеться в повідомленні міністерства розвитку громад та територій.

Загалом від громад Львівщини на конкурс надійшли 32 заявки на співфінансування 28 проєктів, йдеться на порталі DREAM. Окрім семи, зазначених вище, це також ремонт і реставрація музею «Дрогобиччина» в Дрогобичі (11 млн грн), реконструкція очисних споруд у Пустомитах (10,7 млн грн), ремонт підвалів у Львівському обласному онкоцентрі (11,7 млн грн) з облаштуванням укриттів, ремонт підвалів (17,2 млн) та оновлення операційного блоку (65,8 млн грн) в госпіталі у Винниках, реконструкція очисних споруд та каналізаційних мереж в Старому Самборі (69 млн грн) та інші. Ці проєкти комісія має розглянути невдовзі.

Як повідомляв ZAXID.NET, цьогоріч в державному бюджеті передбачено 1 млрд грн на проєкти, які фінансуватимуть коштом ДФРР. Із цієї суми половину скерують для прифронтових регіонів, 30% – для центральних областей та 20% – для західних. Загалом на розгляд комісії міністерства надійшли заявки на 201 проєкт.