На Львівщині кошти ДФРР скеровували на школи та садочки-довгобуди, а також туристичні маршрути, автошляхи тощо

У 2025 році громади України отримають 1 млрд грн на проєкти розвитку інфраструктури та покращення якості послуг із державного бюджету. Уряд на засіданні у середу, 13 серпня, затвердив порядок використання коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР).

Згідно з повідомленням міністерства економіки, податись на фінансування зможуть громади, які перебувають не на території активних бойових дій. Розглядатимуть проєкти, включені до ЄПП (єдиного проєктного портфеля). Подавати заявки на бюджетне фінансування можна через екосистему DREAM.

Новий порядок передбачає:

відбір та пріоритизацію проєктів за визначеними критеріями;

погодження переліку та перевірку Комісією Мінрозвитку відповідності цих проєктів стратегіям розвитку національного, регіонального та місцевого рівнів;

затвердження остаточного переліку проєктів, що отримають фінансування Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, ДФРР – це бюджетна програма, її мета – підтримка регіонів і територіальних громад у розвитку інфраструктури, покращенні якості послуг та розширенні можливостей для жителів.

Упродовж 2015-2020 рр. з фонду було розподілено 27,1 млрд грн між громадами. Це 4,5 тис. проєктів, найбільше з них були в галузі освіти (35%). Також значне фінансування отримали проєкти охорони здоров’я та соціального захисту (18%), спорту (14%), дорожньої інфраструктури (12%), енергопостачання та водовідведення (11%), згідно з даними міністерства інфраструктури.

Коштом ДФРР у регіонах фінансують зведення нових або оновлення старих шкіл, дитячих садочків, лікарень, місцевих та магістральних доріг, проекти з енергоефективності та термомодернізації соціальні об’єкти. На Львівщині кошти від ДФРР вдалося залучити на чималу кількість проєктів. Зокрема, на добудову школи у смт Гніздичів Стрийського району, зведення ЦНАП у Дрогобичі, побудову дитячого садка у Східницькій громаді та інше.

Від початку повномасштабного вторгнення фонд майже не працював, зокрема 2023 року гроші з нього передали на потреби сил Оборони, 2024-го – в державному бюджеті взагалі не закладалися витрати на фонд.

Витрати у сумі 1 млрд грн на ДФРР прописані у державному бюджеті-2025.