На реалізацію одного проєкту можуть виділити до 3 млн грн

У Тернополі з 1 вересня стартує прийом заявок на «Громадський бюджет». Свою ідею, як покращити громадський простір в місті та громаді, може подати кожен тернополянин віком від 16 років. Заявки прийматимуть до 30 вересня. Комісія відбере найкращі проєкти, за які голосуватимуть жителі обласного центру, повідомили в Тернопільській міській раді у вівторок, 19 серпня.

Цього року проєкти прийматимуться за новими правилами. Оновленні положення прийняли на засіданні виконавчого комітету. У 2025 році учасники мають запропонувати свої проєкти, які стосуватимуться інклюзивних просторів, безбар’єрності та безпеки для громадян.

У Тернопільській міській раді закликали мешканців подавати свої заявки за такими напрямами:

облаштування пандусів, поручнів та безбар’єрних маршрутів у громадських будівлях і просторах;

адаптація громадського транспорту для людей з порушеннями зору та слуху, створення зручних зупинок;

встановлення інклюзивних дитячих і спортивних майданчиків;

забезпечення безбар’єрного доступу до медичних закладів;

розміщення інформаційних таблиць шрифтом Брайля;

облаштування укриттів у комунальних установах;

створення рекреаційних зон для відпочинку.

Вартість одного проєкту може становити від 50 тис. до 3 млн грн. Голосування за подані ініціативи триватиме з 27 жовтня по 10 листопада. Переможцями стануть ті проєкти, які отримають найбільшу підтримку мешканців. Реалізовуватимуть їх в 2026 році. Додамо, що в 2024 році в Тернополі на «Громадський бюджет» подали 18 проєктів.