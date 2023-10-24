У Тернополі на «Громадський бюджет 2024» подали 18 проектів
Голосування за проекти в місті стартує з 26 жовтня
У Тернополі з 26 жовтня розпочинається голосування за проекти «Громадського бюджету 2024». Цього року у голосуванні беруть участь 18 пропозицій, які представили жителів Тернопільської громади. Більшість з них традиційно стосується покращення шкільних територій, облаштування спортивних та дитячих майданчиків.
У Тернопільській міській раді зазначили ZAXID.NET, що на розгляд комісії представили 18 проектів. Усі вони були допущені до голосування. З них 13 – це великі та 5 – малі. Загалом на реалізацію кожної пропозиції передбачений кошторис для великих проектів – від 500 тис. грн до 2 млн грн, а для малих – до 500 тис. грн.
Вже традиційно більшість поданих пропозицій стосується ремонтів шкільних подвір'їв, облаштування спортивних і дитячих майданчиків. Серед проектів є також й інші, такі як «Музейний дворик», згідно з яким пропонується реалізувати на території внутрішнього дворику Тернопільського історико-меморіального музею політичних в'язнів невеличкий арт-центр. Територія знаходиться в центрі міста, за адресою вул. Миколая Коперника, 1. Зараз вона частково перебуває у занедбаному стані. Кошторис пропозиції – 2 млн грн. Також є проект, який стосується заміни огорожі навколо зоокутка в парку «Сопільче». Кошторис проекту теж 2 млн грн.
Серед великих також є проект «Безпечний», який передбачає створення просто неба локації, де проводитимуть арттерапевтичні заходи для воїнів, їх жінок, дітей та усіх бажаючих.
Перелік великих проєктів, що беруть участь у голосуванні:
- №2 «Затишний внутрішній шкільний дворик для учнів»;
- №3 «Сучасний спортивний майданчик ТСШ№17 ім. Володимира Вихруща»;
- №6 «Будь активним заради Перемоги»;
- №7 «Двір щасливих людей 15 Квітня 1»;
- №8 «Відкритий багатофункціональний спортивний простір»;
- №11 «Спортивний майданчик з благоустроєм території»;
- №12 ««Безпечний» - локація під відкритим небом для військовослужбовців, жінок, дітей та усіх бажаючих»;
- №14 «Реконструкція шкільного саду під зону для навчання та відпочинку»;
- №15 «Шкільне подвір'я - територія інтелектуального розвитку, здоров'я та відпочинку учнів школи та жителів мікрорайону «Східний»;
- №16 «Капітальний ремонт спортивного майданчика бульв. Петлюри, 10»;
- 17 «Дорожнє містечко для навчання дітей правилам та культурі поведінки на дорозі»;
- №19 «Реконструкція огорожі зоокутка в парку Сопільче»;
- №22 «Музейний дворик».
Перелік малих проєктів:
- №4 «Реконструкція пішохідної доріжки до ТЗОШ №20 ім. Руслана Муляра»;
- №18 «Реконструкція дитячого майданчика «Молокія» в парку Т.Шевченка»;
- №20 «Мрія дитинства»;
- №21 «Вільний клас 4.0»;
- №23 «Реконструкція пішохідної доріжки».
Голосування за проекти «Громадського бюджету» розпочнеться 26 жовтня і триватиме до 9 листопада включно. Тернополяни зможуть обрати дві пропозиції – велику і малу. До голосування допускаються жителі Тернопільської громади віком від 16 років і, які офіційно зареєстровані на території міста.
Проголосувати можна декількома способами – на порталі Е-сервіс «Громадський бюджет» (за допомогою BankID або електронного підпису), або ж особисто прийти в Центр надання адміністративних послуг, що розташований за адресою вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6 та заповнити бланк для голосування у паперовому вигляді, пред’явивши паспорт або ID-картку. Проекти, які наберуть менше ніж 300 голосів для малих та 500 голосів для великих, не вважатимуться виграшні та не будуть допущені до реалізації.
Додамо, що минулого року «Громадський бюджет» в Тернополі не проводили через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Проекти, які ж виграли в 2022 році, реалізовували ж і в 2023 році.