Голосування триватиме 14 днів

У Тернополі з 26 жовтня розпочинається голосування за проекти «Громадського бюджету 2024». Цього року у голосуванні беруть участь 18 пропозицій, які представили жителів Тернопільської громади. Більшість з них традиційно стосується покращення шкільних територій, облаштування спортивних та дитячих майданчиків.

У Тернопільській міській раді зазначили ZAXID.NET, що на розгляд комісії представили 18 проектів. Усі вони були допущені до голосування. З них 13 – це великі та 5 – малі. Загалом на реалізацію кожної пропозиції передбачений кошторис для великих проектів – від 500 тис. грн до 2 млн грн, а для малих – до 500 тис. грн.

Вже традиційно більшість поданих пропозицій стосується ремонтів шкільних подвір'їв, облаштування спортивних і дитячих майданчиків. Серед проектів є також й інші, такі як «Музейний дворик», згідно з яким пропонується реалізувати на території внутрішнього дворику Тернопільського історико-меморіального музею політичних в'язнів невеличкий арт-центр. Територія знаходиться в центрі міста, за адресою вул. Миколая Коперника, 1. Зараз вона частково перебуває у занедбаному стані. Кошторис пропозиції – 2 млн грн. Також є проект, який стосується заміни огорожі навколо зоокутка в парку «Сопільче». Кошторис проекту теж 2 млн грн.

Серед великих також є проект «Безпечний», який передбачає створення просто неба локації, де проводитимуть арттерапевтичні заходи для воїнів, їх жінок, дітей та усіх бажаючих.

Перелік великих проєктів, що беруть участь у голосуванні:

№2 «Затишний внутрішній шкільний дворик для учнів»;

№3 «Сучасний спортивний майданчик ТСШ№17 ім. Володимира Вихруща»;

№6 «Будь активним заради Перемоги»;

№7 «Двір щасливих людей 15 Квітня 1»;

№8 «Відкритий багатофункціональний спортивний простір»;

№11 «Спортивний майданчик з благоустроєм території»;

№12 ««Безпечний» - локація під відкритим небом для військовослужбовців, жінок, дітей та усіх бажаючих»;

№14 «Реконструкція шкільного саду під зону для навчання та відпочинку»;

№15 «Шкільне подвір'я - територія інтелектуального розвитку, здоров'я та відпочинку учнів школи та жителів мікрорайону «Східний»;

№16 «Капітальний ремонт спортивного майданчика бульв. Петлюри, 10»;

17 «Дорожнє містечко для навчання дітей правилам та культурі поведінки на дорозі»;

№19 «Реконструкція огорожі зоокутка в парку Сопільче»;

№22 «Музейний дворик».

Перелік малих проєктів:

№4 «Реконструкція пішохідної доріжки до ТЗОШ №20 ім. Руслана Муляра»;

№18 «Реконструкція дитячого майданчика «Молокія» в парку Т.Шевченка»;

№20 «Мрія дитинства»;

№21 «Вільний клас 4.0»;

№23 «Реконструкція пішохідної доріжки».

Голосування за проекти «Громадського бюджету» розпочнеться 26 жовтня і триватиме до 9 листопада включно. Тернополяни зможуть обрати дві пропозиції – велику і малу. До голосування допускаються жителі Тернопільської громади віком від 16 років і, які офіційно зареєстровані на території міста.

Проголосувати можна декількома способами – на порталі Е-сервіс «Громадський бюджет» (за допомогою BankID або електронного підпису), або ж особисто прийти в Центр надання адміністративних послуг, що розташований за адресою вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6 та заповнити бланк для голосування у паперовому вигляді, пред’явивши паспорт або ID-картку. Проекти, які наберуть менше ніж 300 голосів для малих та 500 голосів для великих, не вважатимуться виграшні та не будуть допущені до реалізації.

Додамо, що минулого року «Громадський бюджет» в Тернополі не проводили через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Проекти, які ж виграли в 2022 році, реалізовували ж і в 2023 році.