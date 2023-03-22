На Рахівщині еко-ферма «Розенталь» безкоштовно роздає саджанці зимових сортів яблунь для усіх мешканців села Кваси. Таким чином ферма спільно з громадською організацією «Кваси – Наповнюйся» планують захоти місцевих мешканців до вирощування невеличких садів та переробки яблук.

Як повідомляє громадська організація «Кваси – Наповнюйся», соціальний проект стартував 20 березня і триватиме протягом десяти днів – до 30 березня. Отримати саджанці дерев можуть лише мешканці села Кваси Рахівського району. «Мета нашого проекту полягає в збільшенні кількості садів в селі, та створення можливості для населення займатися переробкою яблук в громаді», – зазначають ініціатори проекту.

Також представники еко-ферми уточнюють, що яблука, зібрані з садів, мешканці села Кваси можуть передавати на переробку в соки та сидри. Це може стати що стане додатковим джерелом доходу для карпатського села.

Запис на отримання саджанців можна зробити за телефоном +380 67 339 37 87.