Переселенці у прихистках отримуватимуть продукти кожні два тижні

Італійський соціальний кооператив Pausa Café скерує понад 200 тисяч євро на закупівлю продуктів для переселенців, що живуть на Львівщині. Продукти закуплятимуть у місцевих фермерів. Таким чином забезпечать харчами шість прихистків у Львівській області, в яких проживає близько 500 людей, і підтримають місцевих виробників. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Першу допомогу надали близько 50 переселенцям з окупованої Луганщини, Донеччини та Херсонщини, які зараз проживають при Церкві євангельських християн-баптистів «Учнів Ісуса Христа» у Львові.

Переселенці отримали запас продуктів на два тижні – твердий сир, яйця, м’ясні та ковбасні вироби, джеми, соки, яблука, мед та печиво. Усю їжу закупили у фермерів Львівщини. Надалі такі продуктові набори передаватимуть у прихисток двічі на місяць.

Львівська аграрна палата закупляє продукти у фермерів і формує набори, які роздають ВПО.

«З однієї сторони, це підтримка людей у біді, які через воєнні дії втратили все та починають життя з нуля. З іншого боку – це підтримка місцевих виробників, які через повномасштабну війну не можуть реалізовувати свою продукцію так, як це було до 24 лютого 2022 року», – зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Львівська ОВА та Pausa Café від квітня 2022 року реалізовують проект «Хліб для миру в Україні». Італійський кооператив закупив близько 44 тонн зерна пшениці, що виросла у Львівській області, та 3,5 тонни житнього борошна, експортували в італійський регіон П’ємонт, переробили та продають у місцевих магазинах. З кожної проданої одиниці продукції 30 євроцентів скеровують на насіння для українських фермерів. Завдяки цій співпраці вже у жовтні минулого року 72 малі фермерські господарства Львівщини отримали 28 тонн насіння озимої пшениці та 2,5 тонн насіння суміші трав.