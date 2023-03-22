Продукцію львівських фермерів купуватимуть для допомоги переселенцям
Італійський кооператив виділив понад 200 тисяч євро на закупівлю продуктів
Італійський соціальний кооператив Pausa Café скерує понад 200 тисяч євро на закупівлю продуктів для переселенців, що живуть на Львівщині. Продукти закуплятимуть у місцевих фермерів. Таким чином забезпечать харчами шість прихистків у Львівській області, в яких проживає близько 500 людей, і підтримають місцевих виробників. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.
Першу допомогу надали близько 50 переселенцям з окупованої Луганщини, Донеччини та Херсонщини, які зараз проживають при Церкві євангельських християн-баптистів «Учнів Ісуса Христа» у Львові.
Переселенці отримали запас продуктів на два тижні – твердий сир, яйця, м’ясні та ковбасні вироби, джеми, соки, яблука, мед та печиво. Усю їжу закупили у фермерів Львівщини. Надалі такі продуктові набори передаватимуть у прихисток двічі на місяць.
Львівська аграрна палата закупляє продукти у фермерів і формує набори, які роздають ВПО.
«З однієї сторони, це підтримка людей у біді, які через воєнні дії втратили все та починають життя з нуля. З іншого боку – це підтримка місцевих виробників, які через повномасштабну війну не можуть реалізовувати свою продукцію так, як це було до 24 лютого 2022 року», – зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Львівська ОВА та Pausa Café від квітня 2022 року реалізовують проект «Хліб для миру в Україні». Італійський кооператив закупив близько 44 тонн зерна пшениці, що виросла у Львівській області, та 3,5 тонни житнього борошна, експортували в італійський регіон П’ємонт, переробили та продають у місцевих магазинах. З кожної проданої одиниці продукції 30 євроцентів скеровують на насіння для українських фермерів. Завдяки цій співпраці вже у жовтні минулого року 72 малі фермерські господарства Львівщини отримали 28 тонн насіння озимої пшениці та 2,5 тонн насіння суміші трав.