Казахи також проведуть спеціальне навчання для закарпатських вівчарів

Вівчарі з Казахстану передадуть закарпатцям кілька тисяч овець казахських порід для розвитку вівчарства на Закарпатті. Точну кількість тварин, які передадуть для закарпатських вівчарів, наразі не називають, однак відомо, що казахські партнери готові надати до 400 овець на кожному етапі програми. Крім того, казахи протягом місяця вивчатимуть Закарпаття для визначення порід овець і баранів, які можна розводити в гірському регіоні.

Про домовленості із казахськими підприємцями повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у п'ятницю, 26 серпня. За його словами, керівник фабрики «Куат ЛТД» Бахимбек Ельжанов прибув на Закарпаття для підтримки проєкту військової адміністрації щодо розвитку вівчарства. Відтак, казахські партнери передадуть вівчарям, які працюють на території Закарпатської області, до 400 овець в кожному етапі роботи програми співпраці. Точну кількість тварин не називають, наразі йдеться про кілька тисяч овець.

«Протягом місяця фахівці з Казахстану вивчатимуть Закарпаття для визначення порід овець і баранів, які можна буде розводити в нашому регіоні з урахуванням особливостей клімату й ландшафту», — зазначив Віктор Микита.

Також голова Закарпатської ОВА додав, що окрім передачі овець казахських порід місцевим вівчарям, у підприємців із Казахстану є готовність інвестувати у створення підприємства з переробки вовни та шкіри (виробництво юрт, ременів, сідел та іншого) з ринком збуту на території Казахстану та інших країн-партнерів. Крім того, казахи готові допомагати закарпатським вівчарям у селекційній роботі та зібльшенні кількості ветеринарів.