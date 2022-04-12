Угорщина передасть Закарпаттю 10 тис. кг насіння кукурудзи, 500 кг насіння соняшнику та 3 тис. бульб картоплі, щоб допомогти місцевим фермерам, які через війну та проблеми із поставками не мають можливості закупити достатню кількість насіння. Загальна сума допомоги складе 20 млн форинтів (близько 1,7 млн грн).

Про готовність відправити допомогу закарпатським фермерам заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь у понеділок, 11 квітня. Зокрема, міністерство безкоштовно надасть 10 тис. кг насіння кукурудзи, 500 кг насіння соняшнику та 3 000 бульб картоплі, щоб допомогти фермерам Закарпаття, які через війну та труднощі з поставками не можуть придбати достатню кількість посівного матеріалу.

«З початку збройного конфлікту міністерство сільського господарства Угорщини та угорські фермери допомагають сільгоспвиробникам, які опинилися в скруті, кількома способами. Фермери Закарпаття й надалі можуть розраховувати на підтримку Угорщини», – сказав Іштван Надь, уточнивши, що насіння планують доставити у Закарпатську область вже за кілька днів.

Міністр також додав, що до підтримки українського сільського господарства долучаються й транснаціональні компанії – учасники Асоціації захисту рослин, а члени Угорської асоціації представників інноваційних ветеринарних фармацевтичних виробників надають ветеринарні засоби.

Крім того, Іштван Надь нагадав, що раніше Єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський та Уповноважений з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич звернулися до міністрів сільського господарства країн ЄС з проханням допомогти Україні сільськогосподарською сировиною, насінням, добривами, ветеринарними засобами.