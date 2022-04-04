Не менше 25% усіх посівних площ на Рівненщині повинні бути зайняті продовольчими культурами. Таке розпорядження прийняла військова адміністрація.

Про наказ, підписаний нещодавно, голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль повідомив у понеділок, 4 квітня. За його словами, не менше чверті від усіх посівних площ повинні займати продовольчі культури, зокрема, пшениця, жито і ячмінь.

«Нам важливо, щоб було більше ресурсу для хлібопекарської та макаронної промисловості. Тому радимо аграріям вирощувати пшеницю, жито, ячмінь. А також овес, горох, гречку, просо, картоплю та овочі. Дякую аграріям, що йдуть назустріч, хоч це й зміна технологічного циклу. Рівненщина сьогодні тилова область, на яку розраховують регіони, що потерпають від дій окупантів. Ми повинні забезпечити майбутній врожай», – зазначив він.

Цієї весни в області запланували засіяти 420 тисяч гектарів. Станом на 4 квітня цей план виконаний на 20%. Згідно з даними ОВА, посіють 182 тисяч гектарів ярих зернових культур, 120 тисяч технічних (цукрових буряків, соняшника, сої), посадять 86 тисяч гектарів картоплі та овочевих культур, а також 32 тисячі гектарів кормових культур.

Крім того, під урожай з осені було посіяно 152,5 тисяч гектарів озимих культур, з яких 126,5 тисяч – на озимі на зерно та 25,7 тисяч – озимий ріпак.