Аграріям Тернопільщини дозволили працювати у темну пору доби. Втім, для цього потрібно буде отримати погодження Тернопільської військової адміністрації. Це рішення прийняли для того, аби посівна кампанія в Україні пройшла максимально продуктивно.

Як зазначив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш, це рішення затвердили 16 березня на Раді оборони Тернопільщини.

«Прийнято ряд важливих рішень щодо організації роботи сільськогосподарських підприємств. Зокрема, їм дозволено працювати у темну пору доби, але лише за погодження обласної військової адміністрації», – йдеться у повідомленні.

Крім того, уряд працює над забезпеченням підприємств аграрної сфери паливом. Зараз сільськогосподарські підприємства подають заявки щодо необхідної кількості пального для проведення польових робіт. На основі отриманих даних область незабаром подаватиме заявку.

«Ще один важливий момент: уряд ухвалив постанову, зякою визначена фінансова підтримка для малих та середніх аграрних виробників з оборотом не більше 20 мільйонів євро в рік. Максимальна сума кредиту, на який поширюється компенсація відсоткової ставки, становить до 50 млн грн», – зазначив Володимир Труш.