Хмельницька ОВА закликала усіх мешканців області садити городи
Людей закликають обробляти землю та садити городину навіть на балконах
Хмельницька військова адміністрація закликала усіх мешканців області та переселенців садити городи, щоб уникнути проблем із забезпеченням продуктами. Долучитися закликають усіх, хто має земельні ділянки, а також тих, хто ніколи не захоплювався садівництвом і городництвом.
Як повідомляє інформаційне агентство «ХМ-інсайд» з посиланням на Хмельницьку ОВА, для самозабезпечення продуктами у громадах спочатку мають з’ясувати, скільки людей переїхали на територію Хмельниччини під час війни, їх кваліфікаційні характеристики та готовність долучитись до урядової ініціативи «Сади Перемоги». Також в області вивчають потреби у харчових продуктах серед жителів громад та обсяги продуктів, які можуть бути спрямовані на забезпечення ЗСУ, допомогу іншим громадам та для переробки на консервацію.
У Хмельницькій військовій адміністрації зазначають, що ініціатива «Сади Перемоги» включає консультаційну підтримку громадам та домогосподарствам щодо ефективного городництва, зберігання та переробки вирощеної продукції, а також комунікаційні заходи, спрямовані на заохочення кожної українки та українця долучитися до вирощування овочів, фруктів, зернових вдома.
За даними військової адміністрації, наразі на Хмельниччині триває збір інформації про вільні землі, в тому числі й приватні, які можуть бути використані для розширення виробництва сільськогосподарської продукції. Також у Хмельницькій ОВА нагадують, що в умовах воєнного стану уряд дозволив фінансувати за кошти місцевих бюджетів придбання насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та послуг, пов’язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції
Нагадаємо, для уникнення проблем в отриманні достатньої кількості харчових продуктів, уряд запровадив ініціативу «Сади Перемоги». Вона спрямована на ефективне використання доступних земельних ділянок і ресурсів для вирощування сільгосппродукції задля недопущення продовольчої кризи в Україні.