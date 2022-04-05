Хмельницька військова адміністрація закликала усіх мешканців області та переселенців садити городи, щоб уникнути проблем із забезпеченням продуктами. Долучитися закликають усіх, хто має земельні ділянки, а також тих, хто ніколи не захоплювався садівництвом і городництвом.

Як повідомляє інформаційне агентство «ХМ-інсайд» з посиланням на Хмельницьку ОВА, для самозабезпечення продуктами у громадах спочатку мають з’ясувати, скільки людей переїхали на територію Хмельниччини під час війни, їх кваліфікаційні характеристики та готовність долучитись до урядової ініціативи «Сади Перемоги». Також в області вивчають потреби у харчових продуктах серед жителів громад та обсяги продуктів, які можуть бути спрямовані на забезпечення ЗСУ, допомогу іншим громадам та для переробки на консервацію.

У Хмельницькій військовій адміністрації зазначають, що ініціатива «Сади Перемоги» включає консультаційну підтримку громадам та домогосподарствам щодо ефективного городництва, зберігання та переробки вирощеної продукції, а також комунікаційні заходи, спрямовані на заохочення кожної українки та українця долучитися до вирощування овочів, фруктів, зернових вдома.

За даними військової адміністрації, наразі на Хмельниччині триває збір інформації про вільні землі, в тому числі й приватні, які можуть бути використані для розширення виробництва сільськогосподарської продукції. Також у Хмельницькій ОВА нагадують, що в умовах воєнного стану уряд дозволив фінансувати за кошти місцевих бюджетів придбання насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та послуг, пов’язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції

Нагадаємо, для уникнення проблем в отриманні достатньої кількості харчових продуктів, уряд запровадив ініціативу «Сади Перемоги». Вона спрямована на ефективне використання доступних земельних ділянок і ресурсів для вирощування сільгосппродукції задля недопущення продовольчої кризи в Україні.