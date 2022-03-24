Мешканців Луцька попередили про штрафи за облаштування городів під будинками
За вирощування городини можуть стягнути від 340 до 1360 грн
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Луцькі муніципали попередили лучан про штрафи за облаштування городів на прибудинкових територіях багатоповерхівок. З громадян стягуватимуть від 340 до 1360 грн, з посадовців чи підприємців – від 850 до 1700 грн.
Як зазначили на сторінці муніципальної варти Луцької міськради 24 березня, такі міні-городи суттєво псують естетичний вигляд прибудинкових територій.
«Хтось вирощує картоплю на проспекті Волі, хтось огірки на проспекті Соборності, а хтось помідори на вул. Винниченка. Окремої уваги заслуговують огорожі навколо таких городів. З метою убезпечення висаджених овочів, мешканці обласного центру пускають в хід будь-які доступні предмети – старі віконні рами та двері, гнилі штахети, металеві прути та арматурні сітки, а в окремих випадках город обтягують колючим дротом, ну щоб вже точно ніхто не зміг зазіхнути на вирощену городину. Зрозуміло, що все це негативно впливає на естетичний вигляд вулиць і дворів нашого міста та має відійти у минуле», – зазначають муніципали.
Тож за облаштування городів на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків передбачена адміністративна відповідальність згідно з ст. 152 КУпАП: штраф на громадян від 340 до 1360 грн, посадових осіб, суб’єктів підприємницької діяльності – від 850 до 1700 грн.
Також лучан закликають повідомляти про виявлені порушення за такими номерами: 067 000 0 679 або 066 102 1 102. Також можна надсилати інформацію у Viber, Telegram чи WhatsApp.