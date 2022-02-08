Ферма у с. Лішня поблизу Дрогобича, куди ще перед Новим роком завезли перше поголів'я корів, виготовлятиме молоко на продаж. Комунальне господарство «Тарком» отримало понад сотню гектарів землі й кілька приміщень, в одному з яких вже живуть 20 корів. Поки що вони чекають на телят і відгодовуються, щоби влітку потішити хазяїв та місцевих екологічною продукцією.

«Їхній день починається о 5:30. Після сну біля кожної вже лежить купка сіна. Даємо їм також комбікорм, а згодом годуватимемо кукурудзяним силосом. Водичка в них є постійно: вони мають спеціальні поїлки», – розповіла голова комунального господарства Леся Веселовська.

Усіх корів сюди завезли з приватного господарства у Стрийському районі. Порода – чорнорябий голштин, безрога. Загалом цьогоріч поголів'я тут має значно збільшитися.

«Скоро сюди приїдуть ще 30 тварин. А так хочемо розширити підприємство до 300 голів. Потім організуємо переробку молока, сиру й сметани», – похвалився керівник КП «Тарком» Василь Масний.

Таке господарство – один із прикладів концепції «Від землі – до столу», яку разом із фермерами почала реалізовувати місцева влада Дрогобича. Завдяки фермі в селі Лішня спочатку хочуть забезпечити молоком свою громаду, відтак завозитимуть його у сусідні.

«На столах має бути те, що приносить наша земля, а не закордонні упаковки. Крафтова продукція потраплятиме в садочки, школи й різні підприємства», – зазначив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Зазначимо, що навесні корівки з ферми «Тарком» вийдуть пастися, влітку ж мають розродитись. І вже через тиждень-два даватимуть перше молоко на продаж.

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