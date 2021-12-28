На комунальну ферму приїхали перші корови

Міськрада Дрогобича заснувала комунальне підприємство «Тарком» – ферму, де розводитимуть молочних корів і вирощуватимуть сільськогосподарську продукцію. Підприємство розташоване у Лішні – там орендують приміщення КСП «Лішнянське». Днями на ферму приїхали перші 18 корів, а впродовж року поголів'я планують збільшити до 100.

Комунальна ферма Дрогобицької міськради

Як розповів у коментарі ZAXID.NETголова фермерського підприємства «Тарком» Василь Масний, окрім молочного виробництва, що займатиме близько 50 га землі, воно також займатиметься виробництвом кормів, на що виділять 120 гектарів земель: 40 гектарів – під багаторічні трави (заготівлю сіна та сінажу), 20 га – під кукурудзу на силос, 20 га – під зернобобові (соя, боби), 40 га – під зернові культури (на комбікорми).

Перші 18 корів приїхали на комунальну ферму днями, а на початку 2022 року планується поповнення поголів'я. Не виключено, що згодом на фермі також з'являться вівці та кози. Продукцію комунальної ферми – молоко, домашній сир, сметану тощо – реалізовуватимуть у спеціальних магазинах роздрібної торгівлі, а також хочуть забезпечувати нею садочки і школи.

За словами міського голови Дрогобича, якого цитує прес-служба Дрогобицької міськради, місто веде переговори із німецькими партнерами про інвестиції у молокопереробний завод на території підприємства.

Відповідно до статуту фермерського господарства «Тарком», основним видом його діяльності є товарне сільськогосподарське виробництво, зокрема вирощування зернових культур, тваринництво та птахівництво, розведення великої рогатої худоби молочних порід, оптова торгівля молочними і м’ясними продуктами.

Окрім забезпечення молочною продукцією навчальних закладів та громади, створення підприємства має на меті збереження цілісності земельних паїв, що зараз перебувають у комунальній власності. Як приклад для роботи ФГ «Тарком» міська влада Дрогобича взяла фермерське господарство у селі Бугаївка на Харківщині.

42-річний Василь Масний очолив фермерське господарство «Тарком», створене Дрогобицькою міською радою, у вересні цього року. Він – побратим міського голови Дрогобича Тараса Кучми, офіцер Національної гвардії України. Упродовж 2015-2019 років був депутатом Львівської облради від партії «Народний контроль». Також був помічником нардепа з Дрогобиччини Богдана Матківського. Василь Масний – голова ГО «Спілка учасників АТО Галичина».

Колективне сільськогосподарське підприємство «Лішнянське», в якого комунальне ФГ «Тарком» орендує приміщення, засноване у 2002 році Орестом Черняхівським, який є його директором, Дмитром Лисовцем і Стефанією Савкою, яка значиться його бенефіціарним власником.