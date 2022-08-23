ТзОВ "Агрофрутіка Бишків" раніше займалося переважно вирощуванням полуниці

Двом підприємствам Львівщини погодили заявки, подані за урядовою програмою «єРобота», на отримання грантів для розвитку садівництва. Два сільськогосподарські виробники отримають 14,7 млн гривень. Про це 23 серпня повідомив департамент агропромислового розвитку ЛОВА.

Учасниками грантової програми стали ТзОВ «Агрофрутіка Бишків», яке отримає 8 млн 472 тис. грн, та ТзОВ «Органік Захід-Груп» Червоноградського району (6 млн 250 тис гривень). Підприємства вирощуватимуть ягоди, зокрема лохину. Загальна площа нових насаджень по обох грантах становить 46,18 га.

«Львівщина одна з 9 областей, яким на цей час погодили заявки, зокрема на вирощування такої брендової культури як лохина. Загальна сума грантів по обох заявках складає 23% всієї погодженої суми по Україні, за рахунок яких площі вирощування цінної ягоди збільшаться ще на 82%», – зазначила керівниця департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА Тетяна Гетьман.

За інформацією департаменту АПР, вирощування лохини на Львівщині започаткували чотири роки тому. Зараз цим займаються 18 суб’єктів господарювання на ділянках від 0,5 га до 14 га. Загальна площа насаджень в області становить 56 га.

Співфінансування за цією програмою полягає у вкладенні 30% власних коштів підприємців, а 70% надає держава. Сумою гранту можна оплатити будь-які витрати, пов’язані з погодженим проектом висадки насаджень. Основною умовою для учасників є створення робочих місць.