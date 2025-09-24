Лінійний прискорювач в онкоцентрі запустили у вересні

У Буковинському онкоцентрі запрацював другий лінійний прискорювач, який медики отримали у співпраці з МАГАТЕ. Відкриття кабінету зі ще одним прискорювачем дозволить приймати вдвічі більше пацієнтів, які потребують проведення сучасної променевої терапії.

Раніше Буковинський онкоцентр за день міг забезпечити процедуру з опромінення для 70 пацієнтів, повідомляє «С4». Завдяки новому лінійному прискорювачу лікарня зможе приймати до 140 пацієнтів на день, зазначила медична директорка з ядерної медицини та радіології Оксана Красовська.

Лінійний прискорювач марки Elekta Harmony закупили за допомогою фінансування Міжнародного агентства з атомної енергетики. Лікарі, які працюватимуть з ним, вже пройшли відповідне навчання.

Медики стверджують, що перевага лінійного прискорювача полягає у високій точності, адже апарат спрямовує випромінювання безпосередньо в пухлину, майже не пошкоджуючи здорові тканини. За словами гендиректора Буковинського клінічного онкологічного центру Ігоря Малишевського, тепер пацієнти можуть отримувати сучасне лікування у Чернівцях, без потреби їхати в інші міста.

«Ми справді стали сучасною європейською онкологічною клінікою, яка надає весь спектр онкологічної допомоги. Тепер ті пацієнти звертаються до нас, вони проходять певний етап лікування, променеву терапію, саме на лінійному прискорювачі», – зазначив Ігор Малишевський.

Додамо, що перший прискорювач у Чернівцях запрацював у червні 2025 року. За три місяці вже понад 110 пацієнтів пройшли повний курс терапії. Сучасне обладнання використовується для лікування пухлин голови та шиї, органів грудної клітки, легень, кісток, органів малого таза, а також при гематологічних захворюваннях, зокрема лімфомах.