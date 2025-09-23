Проєкт реалізували за підтримки благодійної організації Caritas Czech Republic в Україні

У вівторок, 23 вересня, у Мукачеві відкрили перший у регіоні Центр ментального здоров’я для дітей та підлітків. На реалізацію проєкту виділили 700 тис. грн з обласного бюджету та 75 тис. євро міжнародної допомоги.

Як розповів голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, Центр ментального здоров’я відкрили на базі обласної дитячої лікарні. З пацієнтами щодня працюватимуть лікар-психіатр, лікар-психолог та клінічний психолог.

«Проєкт реконструкції частини будівлі лікарні вдалося реалізувати завдяки співпраці обласної влади, громади та благодійної організації Caritas Czech Republic в Україні. Для цього з обласного бюджету спрямували 700 тис. грн, ще близько 75 тис. євро профінансували партнери», – написав Білецький у фейсбуці.

Зазначимо, в межах реалізації Всеукраїнської програми «Ти як?» до кінця 2025 року на Закарпатті планують запустити 6 осередків, де люди зможуть отримувати фахову психологічну та психіатричну допомогу.

Облаштування таких просторів триває в Ужгородській багатопрофільній міській лікарні, Мукачівській лікарні Святого Мартина, Виноградівській, Тячівській і Рахівській лікарнях. Центр ментального здоров’я для дітей та підлітків у Мукачеві став першим проєктом у регіоні.