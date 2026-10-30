Збірна України з хокею ризикує втратити місце в елітному дивізіоні ЧС-2027

Збірна України з хокею ризикує втратити місце в елітному дивізіоні чемпіонату світу 2027 року через можливе повернення Росії. Такий варіант розвитку подій припустив президент Федерації хокею України Сергій Мазур, пише Tribuna.com.

Одним зі сценаріїв на тлі рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про обов’язкове повернення збірних країни-агресорки до міжнародних змагань може стати заміна української збірної на російську в елітному дивізіоні ЧС-2027. Такий варіант пов’язаний із механізмом, затвердженим Міжнародною федерацією хокею (IIHF) у 2022 році, який передбачає повернення Росії до еліти після зняття обмежень.

«Процес не буде швидким, але звучали тези про можливе повернення Росії в той дивізіон, звідки її виключили – через що Україні, можливо, доведеться знову змагатися в 1А. Але наразі ніхто не знає, як все буде відбуватись. Можливо, вони все ж з наступного року будуть грати», – зазначив Сергій Мазур.

Україна навесні, нагадаємо, здобула право виступати в найсильнішому дивізіоні чемпіонату світу – уперше за 20 років. Однак наразі IIHF офіційно не оголошувала ані про допуск Росії до ЧС-2027, ані про можливе усунення української команди.

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Водночас, за інформацією TSN Sports, Фінляндія, Німеччина, Чехія та Австрія засудили рішення CAS та закликали IIHF не повертати Росію до міжнародного хокею, доки триває війна. Німеччина, яка прийматиме чемпіонат світу 2027 року, також звернула увагу на можливі політичні та економічні наслідки такого кроку.

Раніше Федерація хокею України розкритикувала рішення CAS і зажадала пояснень. Отже, ситуація навколо можливого повернення Росії залишається невизначеною.