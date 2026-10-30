Для зберігання і підготовки деревини до реалізації він використовував майданчики у Кам’янці-Бузькій та на території Добротвірської громади

ДБР розслідує схему незаконного привласнення деревини у Радехівському надлісництві на Львівщині. За версією слідства, до неї причетні керівник надлісництва, лісничий та кілька підприємців. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, техніку та вантажівку з деревиною без супровідних документів. Слідство ще не оголосило підозри у цій справі.

Як йдеться у матеріалах справи, працівники Радехівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» організували схему незаконного продажу деревини. До схеми, за версією слідства, залучили кількох підприємців, які мали забезпечувати заготівлю, перевезення, зберігання, переробку та продаж деревини.

Організатором схеми слідчі вважають директора Радехівського надлісництва. За даними ДБР, він керував її учасниками, розподіляв між ними ролі, координував дії підлеглих працівників і залучених підприємців, а також контролював гроші від продажу необлікованої деревини. Щоб приховати незаконні операції, директор давав усні вказівки, користувався неофіційними каналами зв’язку та намагався мінімізувати документальне оформлення таких операцій.

Одним з організаторів слідство також вважає лісничого Незнанівського лісництва. Йому відводять роль координатора незаконної заготівлі деревини на території лісництва. За версією правоохоронців, він вносив до офіційних документів фіктивні дані і безпосередньо працював з підприємцями, які продавали необліковану деревину. В основному йшлося про ділову деревину – дуб, сосну й вільху.

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До схеми залучили кількох підприємців. Зокрема, приватне підприємства «Славутич» з Івано-Франківської області. Його директор мав організовувати продаж незаконно деревини під виглядом легальної продукції. Слідство припускає, що для цього могли оформлювати фіктивні або недостовірні товарно-транспортні накладні та сертифікати походження деревини.

Інший підприємець, за матеріалами справи, приймав необліковану деревину, організовував її первинну переробку та подальший продаж. Для зберігання і підготовки деревини до реалізації він використовував майданчики у Кам’янці-Бузькій та на території Добротвірської громади.

Ще одна підприємиця, за версією слідства, займалася транспортуванням і реалізацією деревини. Для перевезень, зокрема, використовували вантажівку ГАЗ-5312. У матеріалах справи також зазначено, що незаконно здобуту деревину могли постачати двом підприємствам – «Укрпалеті» зі Старого Яричева, яка виготовляє дерев’яну тару, та радехівське «Мебель-Сервіс», що займається виробництвом меблів.

22 жовтня 2026 року працівники ДБР провели обшуки в межах цього кримінального провадження. Їх здійснювали, зокрема, у Кам’янці-Бузькій, Старому Яричеві, Ременові та Радехові. Правоохоронці обшукали приміщення Радехівського надлісництва, підприємств «Укрпалета» та «Мебель-Сервіс», а також місця проживання й автомобілі людей, яких слідство пов’язує з можливою схемою.

Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, флешки, відеореєстратори та мобільні телефони, зокрема iPhone і Vertu. Серед вилученого також були блокноти із записами, квитанції, документи про рух лісопродукції, договори на купівлю деревини, лісорубні квитки та акти огляду місць рубок. Окремо слідчі вилучили документи щодо договорів із ПП «Славутич» на надання послуг із лісозаготівлі за 2026 рік – загалом на 2559 аркушах. Крім того, під час обшуку вилучили вантажівку ГАЗ-5312 із деревиною. Серед вилучених документів є договори та накладні, датовані листопадом 2025 – вереснем 2026 року.

ДБР звернулося до суду з клопотанням про арешт вилучених речей і документів, щоб їх не могли приховати, пошкодити або знищити та щоб надалі використати як докази у кримінальному провадженні. 27 жовтня суддя Личаківського районного суду Львова Ірина Ціпивко задовольнила це клопотання й наклала арешт на вилучене майно.

Кримінальне провадження відкрили 25 квітня 2026 року за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах чи організованою групою.

В ухвалі Личаківського районного суду не вказано прізвища начальника Радехівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Однак мова може йти про Олега Кушинського. На це, зокрема, вказує й те, що у матеріалах справи вказаний позашляховик Lexus LX 500D 2025 року випуску, яким користується начальник надлісництва, але саме авто перебуває у власності його дружини. За даними бізнес-аналітичної системи YouControl, дружина Олега Кушинського Оксана Цюпка-Кушинська справді володіє таким авто, номерний знак якого BC1111MO.

Олега Кушинського призначили начальником Радехівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» 1 січня 2025 року.

Олег Кушинський також фігурує у справі про ДТП у якій постраждала 12-річна дівчинка. 19 лютого 2026 року начальнику повідомили підозру за ч. 1 ст. 286 КК України, а вже 26 лютого Личаківський районний суд відсторонив його від посади на два місяці, а потім ще двічі продовжував цей термін. Підозрюваний намагався оскаржити відсторонення, але безуспішно. У судовому реєстрі можна знайти ухвалу Личаківського районного суду від 10 квітня 2026 року. У документі йдеться про те, що начальник Радехівського надлісництва змушував свого водія надати слідству неправдиві покази про те, що це він був за кермом службового Renault Duster і збив неповнолітню дівчинку.

Із 13 жовтня начальником Радехівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» призначений Леонтій Драпак.