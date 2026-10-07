Лісничому оголосили підозру за незаконні рубки

Поліцейські спільно з прокурорами викрили незаконну рубку ялин у Сможанському лісництві філії «Славське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» на території ландшафтного заказника «Гаї» на суму понад 2,5 млн грн. 39-річному лісничому оголосили підозру в службовій недбалості.

Як повідомили в середу, 7 жовтня, у поліції та прокуратурі Львівщини, упродовж лютого-квітня 2023 року посадовець неналежно виконував обов’язки з охорони лісу на довіреній йому території поблизу села Долинівка Стрийського району. Йдеться про землі ландшафтного заказника місцевого значення «Гаї» – об’єкта природно-заповідного фонду України.

«Зокрема, він не вжив належних заходів для охорони лісу від незаконних рубок, їх попередження та фіксації. Крім того, не оглянув місця знищення дерев та не забезпечив встановлення причетних осіб і притягнення їх до відповідальності. Унаслідок цього невстановленими наразі особами було незаконно зрубано 28 ялин діаметром від 36 до 63 см», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Завдану довкіллю шкоду оцінили у понад 2,5 млн грн.

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У результаті 39-річному виконувачу обов’язків лісничого повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 ККУ). За даними ZAXID.NET, незаконні рубки виявили у Сможанському лісництві філії «Славське лісове господарство» ДСГП «Ліси України».