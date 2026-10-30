Оксана Жолнович - юристка,спеціалізується на трудовому праві

Юристка, доцентка Львівського університету та колишня очільниця Мінсоцполітики в уряді Дениса Шмигаля Оксана Жолнович стала керівницею Українського центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Про це свідчать дані аналітичної системи YouControl.

Що відомо про Оксану Жолнович

Оксана Жолнович народилась у Львові в 1979 році. Закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Спеціалізується на трудовому праві, працює доценткою кафедри соціального права ЛНУ.

Також Оксана Жолнович впродовж 10-ти років (до 2019 року) входила до Ради адвокатів Львівської області. Займалася захистом трудових, сімейних прав, супроводжувала поновлення прав на житло людей, ошуканих компаніями-забудовниками.

Політичну кар’єру Оксана Жолнович почала в 2014 році, коли балотувалась до парламенту за списком партії «Сила людей». У 2015 році балотувалась від цієї партії на посаду міського голови Львова, а також до львівських обласної та міської рад.

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У 2019–2020 роках була радницею міністра соціальної політики у сфері захисту прав людей з інвалідністю. Упродовж трьох років – з липня 2022 до липня 2025 року – Оксана Жолнович очолювала міністерство соціальної політики України в уряді Дениса Шмигаля. Вона ініціювала об’єднання Фонду пенсійного страхування з Пенсійним фондом та запровадила механізм покупки додаткового страхового стажу, необхідного для пенсії, також – дистанційну ідентифікацію для переселенців в Пенсійному фонді.

Чим займається «Центр Разумкова»

Дослідницький центр заснований в 1994 році. Він проводить дослідження в галузях внутрішньої, зовнішньої, соціальної та економічної політик, державного управління, енергетики, земельних відносин, національної безпеки та оборони, міжнародної та регіональної безпеки.

На сайті Центру зазначено, що його експерти поділяють цінності демократії та верховенства права, захисту прав і свобод людини, відповідальності держави перед суспільством, активної участі громадян у визначенні основних засад і пріоритетів державної політики тощо.

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Додамо, що раніше Центр очолював політик Павло Пинзеник.