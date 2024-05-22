Річка Іква переповнилася стічними водами

В Кременці інженера комунального підприємства судитимуть за забруднення річки стічними водами. Загалом дії посадовця завдали збитків екології водойми на суму понад 660 тис. грн. Чоловік допустив скид нечистот у водойму. В наслідок цього вода в річці стала непридатна для використання.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що головний інженер комунального підприємства Кременецької міської ради «Міськводгосп» через службову недбалість протягом року допустив перевищення скидів нечистот до річки Іква.

«Внаслідок цього відбулося забруднення поверхневих вод, що створило небезпеку для довкілля та шкоду навколишньому природному середовищу у вигляді матеріальних збитків понад 660 тисяч гривень», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 22 травня.

За результатами проб води, відібраних у водоймі, працівники Державної екологічної інспекції виявили перевищення граничного обсягу завислих речовин, азоту амонійного, фосфатів, нафтопродуктів тощо. «Інспектори склали акт, на підставі якого видано припис щодо усунення виявлених порушень та надіслано претензію про відшкодування підприємством збитків, заподіяних внаслідок наднормативного скиду забруднюючих речовин в річку Іква в сумі 961 458 грн», – йдеться у повідомленні інспекції.

Працівники поліції зібрали докази причетності головного інженера до скоєння злочину. Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України (Порушення правил охорони вод). Розслідування кримінального провадження слідчі поліції завершили та передали до суду.

Посадовцю загрожує штраф до 85 тис. грн або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.