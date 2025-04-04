Власник будівельної фірми у Тернополі нелегально видобував пісок на 76 млн грн
Підприємець отримав в оренду від міської ради дві ділянки під будівництво житла, але облаштував там кар'єр
У Тернополі поліцейські викрили власника відомої будівельної фірми, який незаконно видобув і продав піску на 76 млн грн. Бізнесмен отримав в оренду дві земельні ділянки, на яких мав би побудувати житлові будинки. Однак він наказав там облаштувати кар’єр, а пісок звідти нелегально продавати.
Власник будівельної фірми залучив до злочинної оборудки директора свого підприємства та ще одного працівника, який мав легалізовувати пісок.
«Користуючись зв’язками з місцевими посадовцями, вони отримали в оренду дві земельні ділянки для будівництва житлових будинків. Однак підприємці не стали використовувати відведену землю за цільовим призначенням, натомість організували там видобуток піску в промислових масштабах для використання на реальних будівельних майданчиках», – повідомили в поліції в п’ятницю, 4 квітня.
Керував оборудкою та збутом піску безпосередньо працівник будівельної фірми. Він відвозив видобутий пісок до знайомого місцевого підприємця. Той, своєю чергою, визнавав його власним товаром і виписував на нього накладні. Так незаконно видобуті корисні копалини легалізовували.
В поліції зазначили, що судова інженерно-екологічна експертиза підтвердила, що таким чином зловмисники встигли незаконно видобути та вивезти 67 тис. м3 піску на суму 76 млн грн.
Правоохоронці оголосили підозри чотирьом учасникам оборудки за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України (Незаконне видобування корисних копалин у складі організованої злочинної групи). Підозрюваним жителям Тернополя загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.