Пісок возили на фірму спільника, який продава його як власний товар

У Тернополі поліцейські викрили власника відомої будівельної фірми, який незаконно видобув і продав піску на 76 млн грн. Бізнесмен отримав в оренду дві земельні ділянки, на яких мав би побудувати житлові будинки. Однак він наказав там облаштувати кар’єр, а пісок звідти нелегально продавати.

Власник будівельної фірми залучив до злочинної оборудки директора свого підприємства та ще одного працівника, який мав легалізовувати пісок.

«Користуючись зв’язками з місцевими посадовцями, вони отримали в оренду дві земельні ділянки для будівництва житлових будинків. Однак підприємці не стали використовувати відведену землю за цільовим призначенням, натомість організували там видобуток піску в промислових масштабах для використання на реальних будівельних майданчиках», – повідомили в поліції в п’ятницю, 4 квітня.

Керував оборудкою та збутом піску безпосередньо працівник будівельної фірми. Він відвозив видобутий пісок до знайомого місцевого підприємця. Той, своєю чергою, визнавав його власним товаром і виписував на нього накладні. Так незаконно видобуті корисні копалини легалізовували.

В поліції зазначили, що судова інженерно-екологічна експертиза підтвердила, що таким чином зловмисники встигли незаконно видобути та вивезти 67 тис. м3 піску на суму 76 млн грн.

Правоохоронці оголосили підозри чотирьом учасникам оборудки за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України (Незаконне видобування корисних копалин у складі організованої злочинної групи). Підозрюваним жителям Тернополя загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.