Кліриків затримали після отримання 10 тис. доларів за переправу чоловіка до Румунії

На Закарпатті суд взяв під варту з можливістю внесення застави 62-річного священника та 43-річного диякона УПЦ МП, причетних до організації каналу незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 12 травня, кліриків затримали у селі Великі Ком’яти Берегівського району одразу після отримання ними 10 тис. доларів від ухилянта за трансфер до Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску.

«У зловмисників вилучили речові докази, серед яких мобільні телефони та гроші, отримані злочинним шляхом. Затриманих помістили до ізолятора тимчасового тримання», – зазначили правоохоронці.

Священнику та диякону повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає від семи до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

За інформацією ДПСУ, Воловецький районний суд обрав переправникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 212 та 243 тис. грн.