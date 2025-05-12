У травні 2025 року волинські синоптики вже фіксували температурний рекорд

У неділю, 11 травня, синоптики у Луцьку зафіксували зниження температури до -0,8°﻿С. Волинський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що до того найнижча температура цього дня була 47 років тому.

«Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1978 році й становило +0,5°﻿С», – розповіли у центрі гідрометеорології.

Додамо, що попередній температурний рекорд у Луцьку фіксували 9 травня. Тоді мінімальна температура повітря знизилася до -0,6°﻿С й побила рекордне значення, яке синоптики фіксували 2023 року (-0,2°﻿С).

Зазначимо, що 12 травня у Луцьку синоптики прогнозують хмарну погоду. Вдень слід очікувати невеликий дощ, вітер сягатиме 5-10 м/с. Вдень температура повітря становитиме +11-13 °﻿С, а вночі прогнозують заморозки 0-2°С.

У Волинській області також буде хмарно й невеликий дощ вдень. Синоптики прогнозують вночі заморозки в повітрі 0-3°С. Вдень температура повітря становитиме +9-14°С.