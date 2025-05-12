Вокалістка Within Temptation Шарон ден Адель у Києві

Нідерландський рок-гурт Within Temptation випустив документальний фільм про те, як підтримують Україну після повномасштабного вторгнення Росії.

Авторкою фільму стала вокалістка колективу Шарон ден Адель, яка неодноразово приїжджала до України після початку повномасштабного вторгнення. Її візити стали основою для щирої та глибокої розповіді про те, як війна, музика та людська мужність переплітаються в один потужний меседж. Зокрема, у 023 році Шарон ден Адель виступала на фестивалі Atlas United у 2023 році.

«Within Temptation: The Invisible Force» розповідає про засновників Шарон ден Адель та Роберта Вестерхолта, які дедалі більше долучаються до підтримки України у війні з Росією. Сам фільм має українські субтитри.

«Те, що починається як солідарність на відстані, незабаром переростає у пряму дію на сцені та за її межами. Вирішивши не обмежуватися лише словами, Шерон їде до Києва, щоб зустрітися з шанувальниками і дати їм послання надії через спеціальний концерт, який відбудеться в самому центрі зони бойових дій», – розповідають автори фільму.

Документальний фільм показує, як війна не лише впливає на тих, хто живе в Україні, але й змінює творчі та моральні орієнтири митців по всьому світу.

Within Temptation – це нідерландський симфонік-метал гурт, заснований у 1996 році вокалісткою Шарон ден Адель і гітаристом Робертом Вестерхолтом. Проривним для гурту став альбом Mother Earth, що вийшов у 2000 році та закріпив за ним ними статус одного з головних європейських колективів у своєму жанрі.