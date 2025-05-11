У вівторок, 13 травня, в день відкриття, Каннський кінофестиваль та Каннська мерія покажуть три фільми, присвячені війні в Україні, до створення який причетні France Télévisions та Brut.

«Цей «День України» слугує нагадуванням про відданість митців, авторів та журналістів ідеї розповісти історію війни в серці Європи, яка вже три роки впливає на український народ та світ», – говорять організатори фестивалю.

«Каннський кінофестиваль таким чином підтверджує своє бажання донести голоси тих, хто свідчить про сучасні реалії та відданий правді», – додають вони.

Ця програма, присвячена Україні, відбудеться у вівторок, 13 травня, у Палаці фестивалів та об’єднає три роботи.

«Зеленський», режисери Ів Жолан, Ліза Вапне та Аріан Шемін, Франція, 2025

Ця картина розповідає біографію президента Володимира Зеленського від його народження у Кривому Розі. «У внутрішніх дворах будівель, на імпровізованих платформах, його невелика група друзів, хлопців та дівчат, пробує свої сили у стендап-комедії та співі. Беззаперечний лідер Володимир Зеленський вивчає право, щоб заспокоїти батька, але більшу частину своєї гіперактивності присвячує письменництву та постановці вистав», – йдеться у синопсисі.

«Наша війна», режисери Бернар-Анрі Леві та Марк Руссель, Франція-Україна, 2025

З лютого по квітень 2025 року Бернар-Анрі Леві та його співрежисер Марк Руссель знімали Покровський та Сумський фронти на сході України. Вони йшли з Києва за українськими бійцями та знімали повсякденне життя мешканців, яких бомбардували російські війська, що тероризували мирних жителів напередодні можливих переговорів. Вони беруть інтерв'ю у президента Зеленського, а потім дивляться трансляцію його зустрічі у Вашингтоні з українськими солдатами в бункері. «Бо справжніми героями фільму є анонімні бійці та цивільні, які високо тримають голови попри негаразди та страждання», – пояснюють автори.

«2000 метрів від Андріївки», режисер Мстислав Чернов (на головному фото)

«Це історія українських солдатів, які борються за кожен дюйм своєї землі. Це історія маленького лісу та села Андріївка, що знаходяться всього за дві години від мого рідного міста. Це історія сучасної війни – про те, як вона ведеться, як її переживають і як вона змінює нас… У цей історичний час, коли вирішується доля України, ми хотіли наблизити глядачів до поля бою, в окопи, максимально близько до солдатів, щоб показати їхній погляд – тих, хто віддав свої життя, і тих, хто продовжує боротися за свою країну», – говорить Мстислав Чернов.