Учасники U2 Боно та Едж також заспівали разом з Тарасом Тополею

Легендарний ірландський рок-гурт U2 на чолі з солістом Боно приїхав в Україну та виступив у київському метро. Відповідні відео вже з’явилися у соцмережах.

У неділю, 8 травня, Боно та гітарист і беквокаліст Едж виступили на київській станції метро «Хрещатик». Музиканти підтримали українців виконанням своїх хітів «With Or Without You», «Angel Of Harlem» та іншими піснями. Боно також заспівав дуетом з фронтменом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею.

Раніше ірландський музикант Боно публічно підтримав Україну у час війни з Росією. 8 травня у Twitter музиканти повідомили, що приїхали до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського, щоб продемонструвати свою підтримку українцям.

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. -- Bono and The Edge #StandWithUkraine — U2 (@U2) May 8, 2022

Нагадаємо, на Великдень, 24 квітня, український гурт «Океан Ельзи» провів благодійний концерт «Усе буде добре!» на станції «Золоті ворота» київського метро.