Легендарний рок-гурт U2 дав концерт у київському метро
Легендарний ірландський рок-гурт U2 на чолі з солістом Боно приїхав в Україну та виступив у київському метро. Відповідні відео вже з’явилися у соцмережах.
У неділю, 8 травня, Боно та гітарист і беквокаліст Едж виступили на київській станції метро «Хрещатик». Музиканти підтримали українців виконанням своїх хітів «With Or Without You», «Angel Of Harlem» та іншими піснями. Боно також заспівав дуетом з фронтменом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею.
Раніше ірландський музикант Боно публічно підтримав Україну у час війни з Росією. 8 травня у Twitter музиканти повідомили, що приїхали до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського, щоб продемонструвати свою підтримку українцям.
Нагадаємо, на Великдень, 24 квітня, український гурт «Океан Ельзи» провів благодійний концерт «Усе буде добре!» на станції «Золоті ворота» київського метро.