У Львові відбулась презентація книги «Океан Ельзи. 30 років у фотографіях та спогадах». Альбом, що видало видавництво ArtHuss є великою збіркою фотографій та історій про гурт. Її автором є Ігор Панасов. У книзі зібрані спогади близько 40 різних людей, які так чи інакше мають, чи мали стосунок до історії «Океану Ельзи». Презентував альбом у Львові лідер гурту Святослав Вакарчук.

«Це не є книга художніх фотографій, це не є мистецький альбом. Вона такою і не мала бути. Це скоріше біографія в фотографіях з описами», – розповів він.

На початку роботи над книгою музиканти дискутували і з видавництвом, і з автором. Усі разом вирішили, що найголовніше, аби там були багато історій та якісних фотографій. Також Вакарчук пояснив, що важливо було провести презентацію у Львові, адже тут і був створений гурт.

«Левова частка людей, які розповідають щось у цій книжці, або мають відношення до Львова, або жили, або продовжують жити тут. Я думаю, що якби не початок 90-х у Львові, якби не ця без перебільшення культурна революція, яка відбувалася в у місті наприкінці 80-х та на початку 90-х років, то, я впевнений, ніякого «Океану Ельзи» ніколи не існувало б. Я пам'ятаю ці часи школярем, а потім студентом, і для мене це залишиться, можливо, найяскравішим спогадом у моєму житті. Ми, як дерево, яке виросло на доброму ґрунті», – додав він.

«В якомусь сенсі я співчуваю тим молодим людям, які можуть про ті часи прочитати, але не можуть їх відчути. Тому що це було щось таке, чого вже більше ніколи не було і не буде. Я говорю про це не як, доросла людина, яка сумує за своїми молодими роками. Ні. Насправді мені цікавіше і щасливіше було жити значно пізніше. Але щось було таке в повітрі Львова, що дуже надихало», – розповів музикант.

Він подякував людям, що причетні до створення групи та тим, хто її підтримував на початку. А також розповів кілька цікавих історій, які є і у книзі.

Її автор зібрав багато фото, які були невідомі публіці. Особливо це стосується саме львівського періоду. Попри те, що він не був надто довгим, лише п’ять років з тих тридцяти, які існує група, Вакарчук наголосив, що досі вважає себе львівським музикантом. У книзі є смішні фото, а також фото з першого публічного виступу групи перед Оперним театром 14 січня 1995 року тощо.

Словом, як йдеться в описі книги, вона показує «шлях від львівських кав’ярень 1990-х до великих арен України й світу. Як його пройшли музиканти? Які перешкоди долали та за чиєї допомоги? Як створювали пісні, що тепер співають мільйони українців? Що відчували? Про що мріяли?».