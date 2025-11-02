Першими глядачами фільму в Україні стали пацієнти Центру Unbroken

2 листопада у Львові відбувся спеціальний показ документального фільму «Океан Ельзи: Спостереження Шторму». Прибуток із перших днів прокату фільму передадуть на реабілітацію військових Центру Unbroken. Про це повідомила пресслужба реабілітаційного центру.

Фільм є першим документальним проєктом SWEET.TV Originals, створений Knife! Films разом із командою «Океану Ельзи» для всеукраїнського кінопрокату. Прем’єра відбудеться в усіх кінотеатрах України з 6 листопада.

Першими глядачами фільму в Україні стали пацієнти Центру Unbroken – захисники, які проходять реабілітацію після поранень. Під час показу команда фільму оголосила, що прем’єрні дні 6 та 7 листопада матимуть особливе значення: увесь дохід з сеансів за ці дні передадуть на реабілітацію українських військових, які проходять лікування у центрі. Гроші спрямують на закупівлю витратних матеріалів для VAC-терапії – технології, що допомагає рятувати тяжкопоранених від ампутацій, прискорює загоєння ран і зменшує ризик інфекцій.

«Для нас це велика честь – показувати фільм саме тут, у Львові, і саме для тих, хто найбільше цього заслуговує. Ми цей фільм фактично з вдячністю присвячуємо нашим силам оборони. Навіть той факт, що ми можемо сидіти у безпечній залі, дивитися кіно, спілкуватися – це заслуга наших героїв, які прямо зараз тримають оборону біля Куп’янська, Покровська, на півдні й півночі», – сказав лідер гурту Святослав Вакарчук.

За словами продюсера фільму Максима Сердюка, перші дні прокату – це момент, коли глядач може підтримати не лише фільм, а й напряму допомогти захисникам.

Побачити фільм можна буде у кінотеатрах по всій Україні з 6 листопада. Квитки на сеанси вже у продажу.