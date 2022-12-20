Президент України Володимир Зеленський підписав закон про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, попри те, що він суперечить висновку Венеційської комісії.

Згідно з карткою законопроекту №7662 на сайті Верховної Ради, 20 грудня його повернули з підписом від президента.

Ухвалений Верховною Радою законопроект наразі передбачає шестеро членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З’їздом суддів, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо.

Громадські експерти зауважують, що 7-й незалежний експерт дозволив би нівелювати політичний вплив на комісію.

19 грудня Венеційська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроекту в №7662, рекомендувавши змінити його у тій редакції, за яку висловлюються громадські експерти у сфері судової реформи.

Законопроект щодо КСУ – один з тих, від яких залежить подальший рух України до членства у ЄС.