Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного суду України не приводити до присяги двох суддів, яких призначив президент Володимир Зеленський. Про це повідомила прес-служба КСУ із посиланням на короткий звіт Венеційської комісії у вівторок, 14 грудня.

Конституційний суд 30 листопада відтермінував приведення до присяги двох суддів Олександра Петришина і Оксану Грищук. Їх призначив Володимир Зеленський 26 листопада. Рішення суд відклад до того часу, поки не з’являться вакантні посади за квотою президента.

Згідно із законодавством, голова КСУ або його заступник протягом п’яти робочих днів з дня призначення нового судді скликають спеціальне пленарне засідання Великої палати суду, під час якого суддя складає присягу і набуває повноважень. Кворум для проведення такого спецзасідання не потрібен.

Водночас закон не давав підстав Зеленському призначати нових суддів, адже Конституційний суд визнав незаконним його указ про звільнення суддів Олександра Тупицького й Олександра Касмініна, які теж були призначені за президентською квотою. З урахуванням цього факту, вакантних посад за президентською квотою в КСУ немає.