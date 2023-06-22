Кошти будуть спрямовані на державні послуги та інфраструктуру України

Європейська комісія передала Україні ще 1,5 млрд євро, спрямовані на макрофінансову допомогу. Про це повідомила у четвер, 22 червня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Єврокомісія запропонувала Україні до 2027 року стабільну фінансову підтримку. Кошти виділятимуться на відбудову інфраструктури та на підтримку державних послуг.

«Сьогодні ми виплачуємо Україні ще 1.5 млрд євро макрофінансової допомоги. Ми підтримуємо держпослуги та інфраструктуру України в її відважній боротьбі за свободу», – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Додамо, це вже п'ятий транш від Єврокомісії. Загалом Україні планують виділити 18 млрд євро.

Зазначимо, 21 червня, Світовий банк та донори оголосили про передачу Україні додаткових 1,75 млрд доларів на екстрену допомогу та заходи з відновлення. Виділені гроші підуть на підтримку охорони здоров’я, освіти, виплати пенсій, програми соціальної допомоги та фінансування заробітної плати працівників, які надають основні державні послуги.