​За словами Володимира Зеленського, Україна отримала лише 30% із мільйона обіцяних Євросоюзом снарядів

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що у розпорядження Збройних сил було надано лише 30% від обіцяного Євросоюзом мільйона снарядів. Про це він заявив у понеділок, 26 лютого відповідаючи на запитання щодо затримок західної допомоги.

«Що стосується Європи й про той відсоток, що ви сказали, це не зовсім так. З мільйона снарядів, який нам пообіцяв Європейський Союз, не 50% прийшло, а 30%. На жаль», – заявив президент сказав під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

відео Офісу президента

Президент України також додав, що ситуація на фронті загалом «складна, але контрольована».

«Про це можна говорити досить довго. Питання, що в нас на полі бою? Що в нас з економікою? Яка ситуація з нашими партнерами? Як суспільства наших сусідів підтримують нас чи не підтримують? Що там на кордонах України? Сказати складно», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що ще в листопаді минулого року голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Європейський Союз не зможе виконати свій план із постачання мільйона артилерійських снарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони. 24 лютого поточного року міністр заявив, що у березні ЄС передасть Україні майже 170 тис. снарядів.