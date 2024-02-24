До кінця березня Європейський Союз передасть Україні нову партію артилерійських снарядів. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у суботу, 24 лютого.

«Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди. До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тис. снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачання», – написав міністр у Twitter після зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

Кулеба зазначив, що подякував Боррелю за особисте керівництво та підтримку протягом останніх двох років, зокрема за історичні рішення щодо надання зброї Україні. Крім того, голова українського зовнішньополітичного відомства подякував європейському дипломату за запровадження санкцій проти Росії, початок переговорів про вступ України в ЄС та підтримки формули миру.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель на Мюнхенській конференції з безпеки, 18 лютого 2024 року

«Багато вдосконалень і рішень ще попереду, і ми працюємо разом, щоб забезпечити їх швидке прийняття», – додав він.