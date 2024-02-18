Володимир Зеленський заявив, що Україна погодила безпекові угоди зі ще декількома державами

На полях Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбувалася з 16 по 18 лютого, українська делегація домовилася про нові пакети військової допомоги з кількома європейськими державами. Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі телемарафону вечері у неділю, 18 лютого.

Президент зазначив, що Україні вдалося домовитися про постачання снарядів для Збройних сил України.

«Є зустрічі, де ми домовилися про оборонні пакети з кількома державами. Там як про артилерію, так і про снаряди 155-го калібру. Великі пакети є, але поки вони не надійшли, не можу сказати», – повідомив глава держави.

Також Зеленський заявив, що Україна погодила безпекові угоди зі ще декількома державами. Він наголосив, що уже підписані угоди із Францією та Німеччиною є потужним інструментом підтримки України. Зокрема, щодо надання пакета допомоги від Франції уже є рішення президента Емануеля Макрона. Деталі Зеленський не розкрив.

«Три угоди є, була розмова ще із кількома країнами. Погоджено ще кілька угод, і ми будемо нарощувати безпекові гарантії», – сказав Зеленський, пише «Укрінформ».

Голова держави також зазначив, що десятирічні безпекові угоди є гарантіями безпеки для українців, якщо агресія повернеться після закінчення війни. Крім того, вони включають допомогу у відновленні країни.

Додамо, що на полях Мюнхенської конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла по світу 800 тис. снарядів 155-го та 122-го калібрів, які вже найближчими тижнями можна буде передати Україні. А прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про рішення передати Україні всю артилерію, яку її країна має в запасі.

Як інформував ZAXID.NET, 17 лютого Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції. У своїй промові український лідер порушив питання міжнародної підтримки України у протистоянні Росії, відповідальності російського президента Владіміра Путіна, згадав про вихід українських військових з Авдіївки та перспективи повернення українських біженців.