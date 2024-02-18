Скільки саме озброєння передасть Данія, прем'єр-міістерка не уточнила

Данія передасть Україні усі артилерійські установки, наявні на озброєнні. Про це у суботу, 17 лютого, повідомила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

На конференції «Український ланч» прем’єр-міністерка Данії заявила, що країна надасть усю артилерію для України, оскільки вона зараз потрібніша ЗСУ, аніж Данії.

«Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні», – повідомила Метте Фредеріксен.

Скільки саме озброєння планує передати Данія, Метте Фредеріксен не уточнила.

Прем’єр-міністерка зазначила, що європейські країни часто виправдовують недостатню військову підтримку України нібито недостатнім виробництвом боєприпасів та озброєння. Водночас в Європі відкриваються нові виробництва «на перспективу».

«Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва», – повідомила Метте Фредріксен.

Данська політикиня заявила, що попри досі не ухвалений законопроект від США про допомогу Україні, Європа має сама нести відповідальність за себе та свою безпеку – зокрема, більше допомагаючи Україні. Зазначимо, голосування за законопроект про надання додаткової допомоги для України від Штатів відбудеться наприкінці лютого, після того, як сенатори повернуться з двотижневого відпочинку.

До слова, президент Чехії Петр Павел відзначив Данію, яка активно забезпечує країну ресурсами для постачання обладнання до України. Павел 17 лютого заявив, що Чехія знайшла спосіб закупити Україні 800 тис. боєприпасів, якщо знайдеться відповідне фінансування. Данія, як і Чехія, шукає озброєння для України по світу.