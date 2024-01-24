У кібербезпеку ЗСУ вже вклали кошти Данія, Естонія та Люксембург

Данія виділила Україні понад 12 млн євро на посилення кіберзахисту у силових структурах. Зокрема йдеться про кібербезпеку в ЗСУ та Міністерстві оборони, повідомили у прес-службі Міноборони Данії у середу, 24 січня.

Країна пожертвує 91 млн данських крон (понад 12 млн євро) на кіберпроекти із захисту систем та програм ЗСУ та Міноборони. Виділення коштів відбувається в межах ІТ-коаліції для України, до якої входять вісім країн.

«Кібератаки є невіддільною частиною війни Росії в Україні, де Росія намагається послабити здатність України захистити себе за допомогою кібератак. Тому Данія та інші члени ІТ-коаліції підписали вчора угоду про співпрацю у зв’язку із засіданням Контактної групи з питань оборони України. У зв’язку з цим Данія дарує 91 млн данських крон на пріоритетні кіберпроекти в ІТ-коаліції, які мають сприяти зміцненню загального кіберзахисту Збройних сил України», – повідомили у прес-службі Міноборони Данії.

Зазначається, що в ІТ-коаліції беруть участь такі країни:

Естонія;

Люксембург;

Ісландія;

Італія;

Латвія;

Литва;

Нідерланди;

Україна.

Наразі тільки три країни з коаліції зробили внески для підтримки кібербезпеки – це Данія, Естонія та Люксембург.

Нагадаємо, 18 січня хакери угруповання Blackjack зламали одне з російських державних підприємств, що будує військові об'єкти на всій території Росії. Їм вдалось викрасти технічну документацію на 500 об'єктів міністерства оборони Росії. Загалом хакери вивантажили понад 1,2 ТБ даних «Головного військово-будівельного управління спеціальними об’єктами».