Дмитро Кулеба повідомив, що західні партнери запізно почали нарощувати виробництво боєприпасів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потрібно заборонити експорт боєприпасів з Європи до третіх країн. Усе озброєння, на думку міністра, має надходити в Україну для захисту Європейського Союзу.

В інтерв’ю німецькій газеті Redaktions Netzwerk Deutschland, опублікованому в понеділок, 26 лютого, Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з європейських країн в інші країни. Міністр закордонних справ вважає, що заборона на експорт озброєння має стосуватися всіх країн, окрім України, яка захищається від російської агресії.

«Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, в треті країни повинні бути призупинені, і всі такі боєприпаси повинні бути відправлені в Україну. Кожен патрон, вироблений у Європі, має служити для захисту Європи», – заявив Дмитро Кулеба.

За словами очільника МЗС, він скаржиться на нестачу боєприпасів в Україні на кожній зустрічі з іноземними партнерами. Кулеба додав, що союзники України припустилися помилок, які вже визнали. Зокрема, йдеться про те, що західні партнери запізно почали нарощувати власне виробництво, укладати довгострокові контракти та запускати нові лінії виготовлення боєприпасів.

Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна докладає усіх зусиль для того, щоб снаряди та боєприпаси закуповувалися з Європи в третіх країнах та передавалися до України.

Нагадаємо, 24 лютого Кулеба заявив, що Євросоюз передасть до України майже 170 тис. снарядів. Партію боєприпасів планують передати до кінця березня 2024 року.