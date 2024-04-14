Росіяни запустили перший блок виробництва, проте через неможливість експортувати скраплений газ припинили видобуток

Сполучені Штати Америки намагаються зірвати реалізацію російського газового проекту в Арктиці за допомогою економічних обмежень. Йдеться про флагманський проект Владіміра Путіна з будівництва масивного берегового заводу для виробництва скрапленого газу на півночі Росії, повідомила у неділю, 14 квітня, газета The Wall Street Journal.

Журналісти повідомили, що США хочуть переконатися, що проект Arctic LNG 2 загине на початкових стадіях та застосовують «шквал санкцій» для його руйнування зсередини. Зазначається, що США вдарили по російській промисловості скрапленого газу чотирма хвилями економічних обмежень за пів року.

Зокрема, Білий дім заборонив постачання до Росії спеціалізованих танкерів для транспортування газу та ускладнив будівництво подібних суден на території Росії, обмеживши експорт обладнання та матеріалів. Йдеться про мембрани для обшивки блоків зберігання, які виготовляє переважно французька компанія Gaztransport & Technigaz. Компанія припинила роботу в Росії на тлі її війни проти України.

Росія планує значно збільшити експорт скрапленого газу більш ніж у три рази за кілька найближчих років. Це зумовлено зростанням попиту на скраплений природний газ, який не забруднює довкілля, на відміну від вугільного виробництва.

Прибутки з видобутку газу в арктичній частині Росії планують використовувати для підтримки війни проти України та компенсувати збитки через зниження експорту російського газу до Європи по трубопроводах. Для реалізації російського плану наприкінці 2023 року завершилося будівництво першої з трьох установок для скраплення газу, а Росія почала виробництво в межах Arctic LNG 2.

Проте через те, що Росія не отримала виготовлені на замовлення танкери, експорт скрапленого газу не розпочався. Через неможливість експортувати паливо виробництво в Арктиці припинилося.

Зазначимо, наразі США є найбільшим експортером скрапленого природнього газу станом на 2023 рік. Крім того, розширяти виробництво цього виду газу планує Катар.